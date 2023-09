Empoli | Zanetti a rischio esonero dopo il 7-0 | due nomi caldissimi

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023) All’indomani della cocente sconfitta contro la Roma, in casaè tempo di attente riflessioni. Il 7-0 subito contro Dybala e compagni non può lasciare indifferenti. Una sconfitta contro i giallorossi era preventivabile, ma non con un punteggio del genere, per altro contro una Roma che aveva avuto parecchia difficoltà nell’inizio di stagione, totalizzando appena un punto in tre partite. A pagarne le conseguenze, come spesso accade in questi casi, è l’allenatore. Paolorischia di essere il primo tecnico di Serie A a lasciare la panchina della propria squadra. La dirigenza dell’, nelle prossime ore, prenderà la propria decisione. Duein pole per il sostituto Sono due i profili caldi accostati ai toscani nelle ultime ore, due vecchie conoscenze. Il primo nome è quello di Aurelio Andreazzoli, già ...