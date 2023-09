Emma ricorda il padre nel giorno del compleanno | il dolore sui social | “Alcuni giorni è proprio una me**a”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023) Oggi, 18 settembre 2023,Marroneilper augurargli un felice. La cantante salentina ha pubblicato un selfie nelle storie Instagram, scattato con ilalle spalle immortalato mentre dorme. Rosario Marrone è morto nel settembre 2022 dopo una dura lotta contro la leucemia. In un primo momento le circostanze che avevano portato al decesso non erano state rese note, per questo il vuoto di informazioni aveva scatenato la fantasia dei no-vax che vedevano nella morte deldiMarrone una correlazione con vaccini. La cantante aveva risposto puntualmente, ma si era scagliata anche contro coloro che avevano filmato e fotografato i familiari straziati dal: “Avete offeso la mia dignità”. Oggi ritroviamo ...