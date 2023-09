Emissioni da carbone | Australia e Sud Corea peggiori tra i G20

(Di lunedì 18 settembre 2023) Se complessivamente nel mondo ledovute alsono in diminuzione a livello pro capite, in alcuni Paesi del G20 invece stanno aumentando. In particolare, ine Sudle ...

Curiosità: Il carbone (o carbon fossile) è un combustibile fossile o roccia sedimentaria estratto da miniere sotterranee o a cielo aperto, prodotto artificialmente. La formazione del carbone risale a circa 345 milioni di anni fa, quando un clima caldo e umido e un'elevata concentrazione di CO 2 favorirono la crescita di alberi giganti: dopo la loro morte, provocata da inondazioni, si veniva a creare un ampio strato di legname, che non veniva degradato a causa dell'assenza di funghi e batteri specifici ancora non sviluppati, coperto poi da vari strati di altri sedimenti che lo sottoponevano a pressioni elevate e all'assenza di ossigeno. Questo continuo processo ha portato alla formazione di quelli che conosciamo come carboni fossili.

È quanto emerge dai dati di una recente analisi del think tank energetico Ember che sottolinea come nei due Paesi sopra citati si registranodatre volte più della media mondiale. ...... il 27% delle importazioni di petrolio e il 46% delle importazioni di. Secondo il rapporto ... passaggio cruciale per il raggiungimento dell'obiettivo di zeronette di biossido di ...

