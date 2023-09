Elon Musk difende Russell Brand dalle accuse di stupro | Quell' uomo non è malvagio

Curiosità: Elon Reeve Musk (Pretoria, 28 giugno 1971) è un imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense.

ha espresso il suo sostegno nei confronti di Russell Brand a seguito di un'inchiesta che ha dettagliato accuse di aggressione sessuale contro l'attore. Il rapporto, pubblicato congiuntamente ...Ovviamente sono contro l'antisemitismo. La libert di parola significa qualche volta dire qualcosa che non piace ad altri. Non promuoveremo i discorsi d'odio .chiaro parlando in diretta su X con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in queste ore in California prima di approdare a New York per l'Assemblea generale ...

L’attore britannico Russell Brand, noto ai rotocalchi per essere l’ex marito della celebre cantante Katy Perry, è stato di recente accusato di violenza sessuale e abusi in un’inchiesta condotta da Sun ...Uno scontro tra icone.Tra due concezioni del mondo diametralmente opposte. Tra due visioni che, inevitabilmente, non possono che scontrarsi. Elon ...