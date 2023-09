Elodie | il nuovo singolo con Marz & Zef

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 18 settembre 2023) Si chiama “A Fari Spenti” Venerdì 22 settembretorna con “A Fari Spenti”, unscritto da Elisa con; Zef che ne hanno curato anche la produzione. Dopo diverse hit da club, con il“A Fari Spenti”prosegue la sperimentazione nel mondo del dance pop. La scrittura del brano fotografa l’evanescenza di momenti che hanno composto un rapporto. “A Fari Spenti” uscirà in radio e su tutte le piattaforme digitali il 22/9. Dopo il successo dello show evento sold out al Mediolanum Forum di Milano,tornerà sul palco in autunno con il tour “Show 2023”, prodotto da Vivo Concerti. Leggi anche: Marco Mengoni, “Pazza Musica” è il brano più trasmesso in ...