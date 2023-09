Elettra Lamborghini svela il suo segreto per essere felice | Festeggio 3 anni di nozze in un centro detox con mio marito

(Di lunedì 18 settembre 2023) Oggi Notizie Una donna di nomeMiura: non solo un'ereditiera, ma una vera forza della natura che ha conquistato il mondo dello spettacolo. Scopri come questa celebrità ha fatto strada, oltrepassando l'ombra del suo cognome famoso. La parolaMiurapotrebbe evocare la visione di una vita di lusso e prestigio, ma questa giovane ha dimostrato dimolto più di ciò che il cognome suggerisce. Nonostante l'associazione con una delle più celebri aziende automobilistiche italiane,ha costruito un nome per sé nel mondo dello spettacolo. Tredi matrimonio con Afrojack All'età di 29celebra il suo terzoversario di matrimonio con il noto DJ Afrojack, ...

Curiosità: Elettra Miura Lamborghini (Bologna, 17 maggio 1994) è un personaggio televisivo, cantante e conduttrice televisiva italiana.

... 15 canzoni in vetta alle classifiche Da Marco Mengoni ed Elodie a Francesca Michielin passando per Loreen, Dua Lipa, Tiziano Ferro ed, ecco i tormentoni estivi di questa estate ...Il 26 settembre festeggeranno 3 anni di matrimonio in un centro detox in Svizzera "E' buonissimo, paziente, ci siamo incastonati perfettamente. Tranquillo"ha solo parole d'amore per il marito Afrojack . Al Corriere della Sera parla del 36enne, all'anagrafe Nick van de Wal l, disc jockey, produttore discografico e remixer olandese di ...

Elettra Lamborghini: «Il matrimonio Festeggiato in un centro detox. Ho una marea di tatuaggi: ma solo uno... Corriere della Sera

Elettra Lamborghini: «Terzo anniversario in una clinica detox svizzera» Ticinonline

''Il nostro è un amore come tra padre e figlia, non platonico'': Elettra Lamborghini parla del marito Afrojack ..."Mi vanno sempre meno a genio. Siamo diventati una massa di pecoroni. Mi preoccupa la negatività, la cattiveria, non la capisco", la parole della cantante a proposito dei social ...