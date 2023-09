Elenoire Ferruzzi attacca il GF e il suo “pubblico basso” | 70mila euro spariti

Leggi su dilei

(Di lunedì 18 settembre 2023) La scorsa edizione del Grande Fratello ha portato a grandi polemiche. Pier Silvio Berlusconi ha richiesto un cambiamento radicale per quanto riguarda la scelta del cast e la narrativa interna delineata dagli autori. Si è parlato molto di concorrenti sbagliati. Questa l’espressione usata da Alfonso Signorini, che ha accettato il nuovo corso deciso dai piani alti, mirando a tutt’altro spettacolo nell’edizione 2023-24. C’è però chi si è sentito colpito particolarmente nel vivo da certe considerazioni. Parliamo di, intervistata da Fanpage, che non ha di certo avuto parole dolci per il conduttore e l’intero programma. Attacco ad Alfonso Signorini Quella scorsa non è stata un’edizione semplice, tanto per Alfonso Signorini quanto per i concorrenti. Numerose le polemiche e le squalifiche, con discussioni proseguite anche al termine del ...