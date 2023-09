Elena Lenti | la prima macchinista d' Italia va in pensione | il saluto di Atm

(Di lunedì 18 settembre 2023) “Grazie,. Buonae buona vita”. Questo il messaggio che i colleghi dell’Atm di Milano hanno diffuso, sulla metro M2, per salutare la 58ennedonna della metropolitana in, nel suo ultimo giorno in serviziodella. Lo segnala, in un video, il quotidiano “La Repubblica”. (Sciopero mezzi, le news: a rischio metro, treni e bus da Milano a Roma. DIRETTA)

Un annuncio a sopresa per augurare "buona pensione" alla prima donna macchinista della metro in Italia, alla guida di uno dei treni della M2 dell'Atm di Milano dal 1990. Così i colleghi di, 58 anni, hanno voluto omaggiare l'addio alla cabina di comando della donna. Il messaggio è stato diffuso attraverso gli altoparlanti della linea verde mentre il convoglio da lei guidato ...L'annuncio in metropolitana per salutare la prima macchinista d'Italia che va in pensione: "Grazie" Così i colleghi di Atm hanno voluto salutare la 58enne, la prima macchinista ...... dieci consigli utili per fare la scelta giusta X 'Evitare di stare un passo avanti ai figli'... Per ridurre il rischio dell'errore, occorre, poi, mettere in campo 'i pensieri' di cui parla ...

Così i colleghi di Elena Lenti, 58 anni, hanno voluto omaggiare l’addio alla cabina di comando della donna. Il messaggio è stato diffuso attraverso gli altoparlanti della linea verde mentre il ..."Volevamo salutare e ringraziare la nostra collega macchinista Elena Lenti, che si sta approssimando alla sua ultima fermata in servizio passeggeri" aveva annunciato un collega dalla Sala Operativa ...