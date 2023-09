Ecco le nuove norme del Codice della strada | cosa sono l’Alcolock e l’ergastolo della patente

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 settembre 2023) Arriva in Consiglio dei ministri il disegno di legge «Interventi in materia di sicurezzale e delega per la revisione del». Il testo torna oggi in Cdm dopo il passaggio in Conferenza unificata. Dove le Regioni hanno chiesto di inasprire le sanzioni per chi usa il cellulare alla guida o per eccesso di velocità. Adesso, dopo l’ok del governo Meloni, comincerà l’iter parlamentare. Ledovrebbero diventare legge entro l’autunno. 1.600 euro di multa per il telefono in auto Nel provvedimento c’è anche un inasprimento delle sanzioni per chi supera i limiti di velocità. Per chi guida chattando al telefonino le sanzionitriplicate: la multa potrà arrivare fino a 1.600 euro. I punti tolti dalla ...