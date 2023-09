È morto Billy Miller | l’attore di Febbre d’amore e General Hospital aveva 43 anni

(Di lunedì 18 settembre 2023) Venerdì scorso, 15 settembre 2023, è, conosciuto soprattutto per i suoi ruoli di successo nelle soap, dove recitava nel pJason Morgan (poi Drew Cain) eAbbott. A dare la triste notizia è stata la sua manager, Marni Sparer, la quale, nonostante non siano ancora rese note le cause del decesso, ha spiegato a USA Today di comesoffrisse di depressione da, 43, lascia la madre Patricia e la sorella Megan e, come sottolinea la manager “Lascia dietro di sé anche moltissimi amici e colleghi a cui mancheranno la sua calda personalità, il suo spirito generoso e la sua genuina gentilezza”. ...

Billy Drago, pseudonimo di William Eugene Burrows (Hugoton, 18 settembre 1946 – Los Angeles, 24 giugno 2019), è stato un attore e conduttore radiofonico statunitense.

...riportano che l'uomo stesse " Lottando contro una sindrome maniaco depressiva quando è". ...aveva sfondato nel mercato televisivo degli Stati Uniti dopo il ruolo del playboy miliardario...Il 43enne soffriva di una sindrome maniaco depressiva: ancora top secret le cause del decesso.ad Austin, in Texas, all et di soli 43 anni l attoreMiller, noto per aver lavorato nel cast delle serie tv General Hospital , Suits e Febbre ...

Morto Billy Miller, attore di Febbre d'amore e General Hospital: aveva 43 anni Libero Magazine

Morto Billy Miller, l'attore di 'Febbre d'amore' e 'Suits' aveva 43 anni Adnkronos

L'attore soffriva da tempo di depressione maniacale, come ha confermato il suo manager nella nota in cui si annuncia la sua prematura scomparsa ...Spazia verso la musica contemporanea la 74° edizione della Sagra Musicale Malatestiana che prosegue con uno speciale appuntamento incentrato sul percorso umano e artistico di un personaggio che ha seg ...