“È giunto il momento” | il giocatore del Tottenham conferma che lascerà il club dopo 8 anni

(Di lunedì 18 settembre 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il giovane difensore delHotspur, Malachi Fagan-Walcott, hato cheilotto, esprimendo la sua gratitudine in un sentito messaggio sui social media. Nel suo post di addio, Fagan-Walcott ha ringraziato tutti al, compresi gli altri giocatori e lo staff, per il loro sostegno durante tutto il suo viaggio da calciatore. Ha riconosciuto il loro ruolo nell’aiutarlo a perseguire il suo sogno di diventare un calciatore professionista e crescere come individuo. “agli ...

Il progetto,alla sua seconda edizione, è dedicato a giovani under […] Attualità ... Alsolo 22 decessi sono correlabili alla vaccinazione (0.2 casi per milione di dosi). E' quanto ...Adesso è imperativo vincere e convincere, se un progetto esiste èilche si realizzi pienamente e che dia risultati tangibili. Tra le convocate rossonere notiamo alcune assenze, dovute ...E' proprioilche Olaf Scholz (il cancelliere tedesco; ndr) parli chiaramente" ha scritto in un comunicato la portavoce del movimento in Germania, Marion Fabian. I militanti di Last ...

Fugatti,giunto il momento per riforma dello statuto di autonomia Agenzia ANSA

Berlino, attivisti del clima spruzzano vernice sulla Porta di Brandeburgo, interviene la polizia RaiNews

Carlos Sainz ha vinto il GP di Singapore, condotto per tutti i 62 giri. Per la Ferrari è il primo successo nel 2023. Sul podio anche la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton.In ogni caso, le conquiste delle modalità RP hanno spinto Rockstar Games ad acquisire l'interezza di Cfx.re: la casa madre ha deciso che era giunto il momento d'impadronirsi di quell'enorme scena, ...