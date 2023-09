È giallo sulla morte di Ambra Deledda | maestra di 28 anni ritrovata nella sua casa di Trinità d’Agultu

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 settembre 2023) È un mistero ladi, giovanissimadi scuola dell’infanzia trovata cadaveresuadi, paesino della Gallura in Sardegna. A fare la macabra scoperta, il suo compagno, che ha prontamente allertato i soccorsi. Le prime ipotesi propendono per un malore improvviso ma sono già in corso gli esami per approfondire la questione. A breve si procederà con l’autopsia, sperando di far lucedella giovane donna.che ha scosso l’intera comunità del piccolo paese sardo. Chi la conosceva, la descrive come una ragazza solare e profondamente appassionata del proprio lavoro. Ed è proprio la passione per i bambini che l’ha spinta a intraprendere la ...