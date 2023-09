(Di lunedì 18 settembre 2023) Quattro gol in quattroper l'attaccante ex Inter, che ha segnato anche nella recente sfida contro l'Antalyaspor vinta per 3-2

Ha lasciato l'Inter per cercare fortuna in Turchia e beh, l'ha trovata. Edinè stato eletto Re di Istambul in questo avvio di campionato, dove in 4 apparizioni con il Fenerbahce ha fatto all - in. L'attaccante ha segnato tanti gol quante presenze, quattro. L'ultimo ...Forte il ragazzo! Thuram TOP 7 : non saràe nemmeno Lukaku, al fianco di Lautaro con tanti ... fanno impazzire i tifosi di Frosinone e Lecce e gli avversari con giocate da, tra assist e gol ......è praticamente quello della passata stagione con l'unica novità di Thuram al posto die ... un gol, un palo,svariate giocate di livello ed uno stop dasono i dati messi a referto dal toro che ...

Dzeko da urlo in Turchia, sono 4 gol in 4 partite con il Fenerbahce ItaSportPress

Lukaku chi Thuram è già un idolo dei tifosi. Inzaghi si gode il suo ... L'Interista

Quattro gol in quattro partite per l'attaccante ex Inter, che ha segnato anche nella recente sfida contro l'Antalyaspor vinta per 3-2 ...'L’Inter ha trovato un “9” micidiale, totale, ideale: il perfetto equilibrio tra chi c’era in passato, ma pure l’attaccante adatto a traghettare la squadra nel futuro. Adesso che ha marchiato a fuoco ...