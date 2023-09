Drone contro la Bulgaria? Il ritrovamento fa scattare il giallo | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Nella città costiera di Tyulenovo, in, sarebbero state trovate parti di droni. La comunicazione è del ministero della Difesa, che ha precisato che un team specializzato di militari è stato dispiegato per rimuoverle. La scoperta è avvenuta nella notte tra il 17 e il 18 settembre in un'area di attracco per le barche sul Mar Nero. "Una squadra modulare per lo smaltimento delle munizioni della base navale di Varna è stata attivata questa mattina presto in seguito alla segnalazione deldi una parte di uncon attaccato un oggetto simile a una munizione", si legge nel comunicato del ministero. "Sul posto verrà effettuata una ricognizione e si deciderà dove smaltirlo". Il governo, tuttavia, non ha fatto sapere da dove provenga l'arma.