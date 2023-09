Drogava | stuprava e filmava le vittime | arrestato netturbino

(Di lunedì 18 settembre 2023) Roma – La Polizia di Stato di Viterbo e Roma ha eseguito, nella capitale, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Ubaldo m., 59enne romano di professione operatore ecologico, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, commessi a Capranica (VT), Riano (RM) e Mazzano Romano (RM), nel periodo compreso tra settembre 2022 e gennaio 2023, ai danni di tre diverse donne. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Viterbo ed eseguito dai poliziotti della squadra mobile di Viterbo e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza “Flaminio Nuovo” della Questura di Roma , scaturisce da un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli ed iniziata dai poliziotti romani a seguito della denuncia di una delleche si era ...

