Drogava e violentava donne | arrestato netturbino a Roma

(Di lunedì 18 settembre 2023) Un operatore ecologico di 59enne diè statodagli agenti della squadra mobile di Viterbo e dai colleghi della questura capitolina perché gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.La confessioneAi poliziotti una donna ha raccontato di aver conosciuto sui social il soggettoe che, dopo una breve frequentazione, lo aveva invitato a casa per una seratantica. Il giorno dopo, però, la donna si era resa conto di essere stata drogata e violentata, così come poi accertato, in seguito agli approfondimenti sanitari.Gli investigatori sono riusciti a individuare l'uomo e nel corso di una perquisizione hanno sequestrato una confezione di farmaco sedativo ipnotico e lo smartphone. Al suo interno, i poliziotti hanno raccolto ...