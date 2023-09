Drag Race Italia | il promo teaser della terza stagione e la presentazione delle drag queen

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ladiè finalmente diventata realtà! Oggi Paramount+ e WOW Presents Plus hanno infatti caricato il meet thes dove sono state presentate le 13in gara (che voi avete già conosciuto in anteprima nel corso dell’estate) che saranno giudicate da Priscilla, Chiara Francini, Paola Iezzi e Paolo Camilli. La data di partenza è fissata per venerdì 13 ottobre e sarà trasmessa su Paramount+ e probabilmente in replica prossimamente su MTV, canale compreso per gli abbonati di Sky. Allaconcorreranno (rigorosamente in ordine alfabetico): Adriana Picasso, Amy Krania, Aurora Lightning; La Prada, La Sheeva, Leila Yarn, Lina Galore, Melissa Bianchini, Morgana ...

RuPaul's Drag Race, conosciuto anche come America's Next Drag Queen, è un reality show statunitense che si basa su una competizione tra drag queen, in onda sul canale LogoTv dal 2009 al 2016, su VH1 dal 2017 al 2022 e su MTV dal 2023, mentre in Italia è stato trasmesso per due stagioni sul canale Fox Life. Lo show è prodotto dalla World of Wonder. Il presentatore ed ideatore dello show è RuPaul, il quale è anche giudice e mentore.

