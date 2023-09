Dopo l’arresto riprende a spacciare presso la sua abitazione | arrestato nuovamente

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Ancora un arresto effettuato dalla Polizia di Stato al termine di una mirata attività d’indagine finalizzata a contrastare lo spaccio di droga in Città. I Falchi della Squadra Mobile, durante un’attività finalizzata a monitorare, in particolar modo, i soggetti dediti all’attività di spaccio e con precedenti penali specifici alle spalle, hanno maturato sospetti sulla circostanza che in un palazzo di Via Messapia si eraricreato uno strano andirivieni di gente, per lo più noti tossicodipendenti. Poiché gli investigatori sapevano che in quello stabile dimorava un 52enne (giài primi di settembre perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio), hanno ritenuto che il predetto avesse ripreso la sua “vecchia attività”. Per tali motivi, i poliziotti hanno iniziato a ...