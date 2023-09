Dopo 4 anni riapre il plesso Pacevecchia | novità su ‘Bosco Lucarelli’ e ‘Federico Torre’

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiha riaperto i battenti la Scuola primaria a. Il taglio del nastro ha coinciso con lo squillo della campanella alle 8.20 circa alla presenza del Sindaco Clemente Mastella, del Vice Francesco De Pierro, dall’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello, dal consigliere delegato all’Istruzione Francesco Farese , dal dirigente Antonio Iadicicco. Era presente l’intero Corpo insegnante guidato dal Dirigente scolastico Edoardo Citarelli con i referenti dell’istituto della scuola primaria Anna Aquino, e deldell’infanzia Francesca Ozzella tutti emozionati per un evento atteso da tanti mesi durante i quali operai e tecnici hanno rimesso in sicurezza una struttura che ospita 120 bambini e va gestita con attenzione. A benedire la Scuola è stato il parroco don ...

New York. È la svolta che molti stavano aspettando.di remake e di caste pellicole di supereroi efrequenti lamenti per la morte del sesso al cinema, il nudo integrale è tornato sullo schermo e con esso le commedie, non quelle romantiche,...Riguarda Gina Negrini, operaia con la licenza elementare, cheglieroici nella lotta partigiana torna non solo a una vita confinata in casa, ma è anche prigioniera di un matrimonio infelice,...Da allora non è passato un secolo, parliamo di meno di duefa, ma oggi la sinistra, allora al ... Insomma,aver fatto tanti danni da posizioni di maggioranza questa sinistra italiana ed ...

Svolta a Pacevecchia: ritorno tra i banchi dopo quattro anni d'attesa ilmattino.it

Guernica, il selfie con il Male. Dopo 40 anni cade il divieto di fotografare il dipinto di Pablo Picasso La Stampa

Roma, 18 set. (Askanews) - "Considero questo primo Congresso di AISO come un punto di arrivo, da una parte, perché dopo 40 anni di battaglie siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento della professi ...Il giovane attore aveva vinto ben tre Emmy Awards per la sua partecipazione nella soap opera The Young and the Restless.