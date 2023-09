Doping | smantellato il più grande laboratorio clandestino del Portogallo

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023) La Polizia Giudiziaria portoghese hail piùantidel Paese lusitano. L’operazione denominata ‘Corpus Insanus’, è stata portata a termine nell’area metropolitana di Lisbona e sono stati eseguiti undici mandati di perquisizione e due mandati di arresto fuori flagranza di reato. Questo è quanto si legge in una nota della Polizia locale. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati diverse attrezzature di, macchinari per la produzione di sostanze anabolizzanti, sostanze vietate già confezionate ed etichettate, 250mila euro in contanti e beni digitali, come criptovalute, oltre a quattro auto di lusso del valore di 300mila euro. SportFace.