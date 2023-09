Domenica In Parte Male | Raffica Di Critiche Per Mara Venier!

(Di lunedì 18 settembre 2023)Venier é tornata con la suaIn nel pomeriggio del 17 settembre. Una nuova stagione che, stando ai commenti apparsi sui social, non sembra essere partita con il piede giusto. Sono infatti piovute una marea disul programma e sulla conduttrice. Per quale motivo? Ecco tutti i dettagli!feroci dopo la prima puntata diIn Non è partita benissimo la nuova stagione diIn. La prima puntata, andata in onda solo poche ore fa, é stata criticata aspramente dal pubblico sui social. Ma cosa ha fatto infervorare così tanto il pubblico da casa? Ebbene, a quanto pare, a una gran fetta di telespettatori non è piaciuto il fatto cheIn sia iniziata subito con l’ospitata dei Pooh. Nulla contro lo storico gruppo, ci mancherebbe. ...

Curiosità: Domenica in è un programma televisivo italiano di intrattenimento in onda su Rai 1 dal 1976. Attualmente giunto alla 48ª edizione (st. 2023-2024), è il programma domenicale più longevo della televisione italiana e il secondo più longevo in assoluto dopo La Domenica Sportiva. Con l'edizione 2023/2024 (in tv dalle ore 14.00 di domenica 17 settembre) e 15 edizioni all'attivo (di cui le ultime sei consecutive), Mara Venier segna il traguardo dei trent'anni in termini di conduzione del longevo programma della Rai (la sua prima puntata alla guida della trasmissione risale, infatti, all'anno 1993).

