Domani alle ore 12 in Lombardia si svolgerà il test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale

La promozione parte oggi e dura fino alla mezzanotte di26 settembre. Consente di prenotare ... Dalle spiagge di sabbia nera, come quella di Reynisfjara , ai profondi fiordi,montagne di ...... l'attentatoDue Torri e il golpe in Cile di mezzo secolo fa. Cose che possono evocare il "... Eè un'altra data drammatica: l'arresto e poi la morte in Iran, l'anno scorso, di Mahsa Amini, ...In preparazione alla cerimonia di ordinazione è prevista peruna veglia di preghieraore 21 presso la chiesa parrocchiale, durante la quale Di Sanza terrà anche il giuramento.

Genoa-Napoli, domani alle ore 20.45. I convocati azzurri SSC Napoli

Skiroll - Domani alle 13.00 il via le terza edizione della durissima Båstad-Mölle. Disponibile streaming FondoItalia.it

Come da programmi, domani 19 settembre alle ore 16.00 è attesa la seconda world première di Ducati. Si tratta del secondo episodio della serie di video prodotti dalla Casa per presentare le proprie ...Domani, martedì 19 settembre, alle ore 12, presso la Cittadella degli Archivi (via Gregorovius 15), si terrà l'inaugurazione dell'opera permanente “A Liliana”, dedicata alla memoria del Censimento ...