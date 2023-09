Doctor Who | svelata la data d' uscita del nuovo trailer

(Di lunedì 18 settembre 2023) Sta per uscire ildelspecial per il 60esimo anniversario dello show, in arrivo su BBC e Disney+. Come comunicato dall'account ufficiale della serie, qualcosa, forse ildello speciale per il 60esimo anniversario diWho, sarà diffuso in streaming il prossimo 23 settembre, ovvero domenica prossima, su BBC One. Non è chiaro se si tratti di un, ma questa è la teoria più diffusa tra i fan e ha senso visto che mancano meno di due mesi al debutto degli speciali diWho. Ai fan non resta che aspettare ancora qualche giorno per scoprirlo. Russell T. Davies tornerà come showrunner per gli speciali dell'anniversario e per la stagione 14 diWho, la …

Curiosità: Doctor Who è una serie televisiva britannica di fantascienza prodotta dalla BBC a partire dal 1963. Ha per protagonista un Signore del Tempo, cioè un alieno viaggiatore del tempo, dalle sembianze umane che si fa chiamare semplicemente Il Dottore. Il Dottore esplora l'universo a bordo del TARDIS, una macchina senziente capace di viaggiare nello spazio e nel tempo attraverso il cosiddetto vortice del tempo. L'aspetto esterno del TARDIS è quello di una cabina blu della polizia inglese, comunemente visibile in Gran Bretagna negli anni sessanta, quando la serie fu trasmessa per la prima volta. Il Dottore è quasi sempre accompagnato da dei compagni di viaggio terrestri, insieme ai quali affronta nemici, salva intere civiltà e aiuta chi è in difficoltà. Uno strumento (pseudo-)scientifico ampiamente utilizzato dal Dottore è il cacciavite sonico.

Come comunicato dall'account ufficiale della serie, qualcosa, forse il nuovo trailer dello speciale per il 60esimo anniversario di, sarà diffuso in streaming il prossimo 23 settembre, ovvero domenica prossima, su BBC One. Non è chiaro se si tratti di un trailer, ma questa è la teoria più diffusa tra i fan e ha senso ...Inoltre, per i fan dima non solo, terrò una conferenza intitolataSecrets, con contenuti introvabili sul dietro le quinte della produzione, sulle scene tagliate (e sul perché ...

Doctor Who: svelata la data d'uscita del nuovo trailer Movieplayer

Doctor Who: Lo speciale per il 60° anniversario arruola anche la star ... ComingSoon.it

Sta per uscire il trailer del nuovo special per il 60esimo anniversario dello show, in arrivo su BBC e Disney+.Secondo quanto riportato anche da Comicbook, Miriam Margolyes, interprete della professoressa di Erbologia, sarà in Dotor Who.