Distributori self service h24 | Comune di Salerno | “Stop licenze facili”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ildi– come riporta il quotidiano Il Mattino – ha deciso di porre un freno alla concessione diper l’apertura didi bevande h24 sul territorio cittadino e in particolare nel centro. Stretta resa necessaria a causa di un problema di sicurezza: c’è il rischio del facile consumo di bevande alcoliche ai minorenni a spasso nel weekend e nelle ore serali della settimana. “Il piano è pronto – annuncia l’assessore comunale alla Sicurezza Claudio Tringali –. Limitiamo fortemente le nuove aperture di questi, soprattutto in zona centro, dove stiamo assistendo a una invasione. È una misura necessaria”. Segui ZON.IT su Google News.

Il prezzo della benzina e del diesel continua a salire, nella maggior parte deioggi, al contrario di quanto aveva promesso il Ministro Salvini, si superano i due euro ...in modalità......La soglia dei 2 euro al litro per la #benzina è stata ormai raggiunta anche per il pieno al...medio regionale si è trasformato in una inutile incombenza in più per i gestori dei. Il ...Il prezzo medio praticato del dieselè 1,913 euro al litro (rispetto a 1,902), ossia tra 1,910 ... Inoltre l'unico provvedimento fatto dal governo di obbligare ia esporre un cartello ...

Salerno, stretta sui distributori self service h24: «Basta con le concessioni facili» ilmattino.it

Il prezzo della benzina supera i 2 euro al litro nei distributori self ... Tendenzediviaggio

Anche nel Ravennate, in tantissimi distributori, il prezzo della benzina in modalità self service è arrivato a superare quota 2 euro al litro ...L’episodio intorno alle 3 alla periferia di San Cesario di Lecce. Nelle mani dei carabinieri i filmati del sistema di videosorveglianza: immortalati in due, forse aiutati da un terzo individuo ...