Direttiva “RED III” | quanto ci costerebbe il nuovo incubo distopico green

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ha destato molto scalpore l’approvazione in via definitiva da parte del Parlamento europeo il 12 settembre scorso di una serie di misure per promuovere la diffusione delle energie rinnovabili. La nuovasulle energie rinnovabili, la cosiddetta “RED III”, incrementa di ulteriori 10,5 punti percentuali la quota vincolante di produzione da fonti rinnovabili da raggiungere entro il 2030 sul totale del consumo finale di energia di tutti gli Stati Membri, già fissata al 32 per cento nella precedente versione della, la “RED II” che, ricordiamo, era entrata in vigore meno di due anni fa (il 30 novembre 2021), portandola quindi al 42,5 per cento con l’obiettivo auspicabile di raggiungere addirittura il 45. Laè stata approvata con 470 voti favorevoli, 120 contrari e 40 astensioni. I parlamentari italiani ...