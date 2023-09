Diretta conferenza Sarri | segui le parole del tecnico della Lazio LIVE

La conferenza di Jalta fu un vertice tenutosi dal 4 all'11 febbraio 1945 presso Livadija, 3 km a ovest di Jalta, in Crimea, durante la Seconda guerra mondiale, nel quale i capi politici dei tre principali paesi Alleati presero alcune decisioni importanti sul proseguimento del conflitto, sull'assetto futuro della Polonia, e sull'istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La conferenza era identificata nei documenti segreti con il nome in codice "Argonaut" (Argonauta).

Roma, rivivi la diretta di Mourinho: la conferenza stampa e le parole in tv Corriere dello Sport

Allegri, conferenza Juventus-Lazio: segui la diretta Tuttosport

L'evento è stato organizzato da Conferenza Nazionale dei Garanti dei Diritti dei Detenuti ... 10.02 Annuncio inizio programmi in convenzione 10.03 Seduta della Camera in diretta 13.05 Annuncio fine ...Stefano Pioli, tecnico del Milan, tornerà in conferenza stampa dopo la batosta subita nel derby contro l’Inter oggi a Milanello per presentare la gara di domani in Champions League contro il Newcastle ...