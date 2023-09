Diletta Leotta | mamma bis dopo la piccola Aria | è sogno ad occhi aperti

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 18 settembre 2023)potrebbe dare subito un fratellino o una sorellina alla. Le indiscrezioni si rincorrono.è da pochi mesi diventata ladella. Per la giornalista e presentatrice televisiva è la prima figlia, nata dall’amore improvviso, ma immenso per Loris Karius. In effetti, quando sono iniziate a circolare le voci della sua gravidanza, quasi nessuno ci poteva credere, considerando che i due stavano insieme da pochissimo. Eppure eccola lì, con la sua gravidanza più social che mai, tra le foto pubblicate sul suo profilo e i podcast in radio per il suo programma dedicato, appunto alle mamme.sembra aver vissuto la gravidanza con estrema calma e ...