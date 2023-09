Depositi agricoli in fiamme in Irpinia | notti di lavoro per i Vigili del Fuoco

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIdeldi Avellino durante le ultime duesono stati impegnati in due incendi che hanno riguardato altrettante baracche adibite a. Il primo è stato effettuato in via Gelsi a Summonte, dove ad andare aall’interno della struttura una roulotte, legname e materiale vario. Ci sono volute tre squadre e circa cinque ore diper spegnere lemettere in sicurezza l’area, evitando che le stesse si propagassero alle vicine abitazioni, non si sono registrate persone coinvolte. Il secondo incendio si è verificato intorno all’una della notte appena trascorsa, in via Sant’Eustacchio a Montoro, ed ad andare ain una baracca in legno e lamiere, attezzi ...