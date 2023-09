(Di lunedì 18 settembre 2023) A fare il punto è Marino Faccini, direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria dell'Ats Milano Città metropolitana, interpellato dall'Adnkronos Salutediautoctona nelgiano. “Stiamoindagando. Dallo screening che stiamo facendo sono emersi degli altri. Un po’ come ci attendevamo. Adesso stiamoaspettando gli esiti di tutti gli accertamenti per avere un quadro complessivo della situazione. Irispetto all’ultimo aggiornamento dell’Istituto superiore di sanità sono aumentati e potrebbero salire”. A fare il punto sulle attività in corso a Castiglione d’Adda è Marino Faccini, direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria dell’Ats Milano Città metropolitana, interpellato ...

Curiosità: Il sardo (nome nativo sardu /'sadu/, lìngua sarda /'ligwa 'zada/ nelle varietà campidanesi o limba sarda /'limba 'zada/ nelle varietà logudoresi e in ortografia LSC) è una lingua parlata in Sardegna e appartenente alle lingue romanze del ramo indoeuropeo che, per differenziazione evidente sia ai parlanti nativi, sia ai non sardi, sia agli studiosi di ogni tempo, deve essere considerata autonoma dagli altri sistemi dialettali di area italica, gallica e iberica e pertanto classificata come idioma a sé stante nel panorama neolatino.

Allargando l'obiettivo, c'è qualche fatto che sta spingendo in alto i casi dia livello mondiale "La situazione internazionale è molto diversa dalla nostra - puntualizza - perché laè ...Nell'ultimo bollettino dell'Istituto superiore dei sanità (Iss) sono in totale 165, con il Lazio che ha visto salire i contagi, cresciuti a 28, e lagià a 50. La malattia da virusha ...

Dengue Lombardia, "salgono ancora casi focolaio Lodi": le ultime ... Adnkronos

Dengue in Lombardia: sintomi e rischi per l'Italia su questa nuova ... BimbiSaniBelli

Focolaio di Dengue autoctona nel lodigiano. "Stiamo ancora indagando. Dallo screening che stiamo facendo sono emersi degli altri casi. Un po' come ci attendevamo. Adesso stiamo ancora aspettando gli e ...Al via, a partire dalla giornata di oggi, un nuovo ciclo di disinfestazione contro le zanzare nella città di Latina, effettuata anche per prevenire possibili casi di virus Dengue. Gli interventi si sv ...