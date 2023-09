Dengue Italia | salgono casi a Roma e nel Lazio | allerta dei medici

(Di lunedì 18 settembre 2023)famiglia: "Attenti a febbre sospetta, necessario tracciarediin, con i contagi in aumento anche ae nelper la prima volta. Ma quali sono i sintomi iniziali che devono far pensare alla presenza della malattia? “Una febbre alta e prolungata, associata a un malessere diffuso dovrebbe far scattare le ‘sirene’ per sospetto di. Magari dopo aver escluso altre malattie, aver chiesto se c’è stato un viaggio all’estero in zone endemiche”, spiega Pierluigi Bartoletti, segretario provinciale della Fimmge vice segretario nazionale vicario della Fimmg, la Federazionena dina generale, spiega all’Adnkronos Salute, ...

La febbre dengue, più conosciuta semplicemente come dengue, è una malattia infettiva tropicale causata dal Dengue virus. Il virus esiste in cinque sierotipi differenti (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4, DENV-5) e generalmente l'infezione con un tipo garantisce un'immunità a vita per quel tipo, mentre comporta solamente una breve e non duratura immunità nei confronti degli altri. L'ulteriore infezione con un altro sierotipo comporta un aumento del rischio di complicanze gravi.

Leggi anche2023, Andreoni: "Crescita casi ci preoccupa"Lombardia, Bassetti: "Più preoccupante del Covid" Nell'ultimo bollettino dell'Istituto superiore dei sanità (Iss) sono in ...Salgono i casi diin. Nell'ultimo bollettino dell'Istituto superiore dei sanità (Iss) sono in totale 165, con il Lazio che ha visto salire i contagi, cresciuti a 28, e la Lombardia già a 50. 'Dobbiamo ...

Dengue Italia, salgono casi a Roma e nel Lazio: sintomi, cura, cosa c'è da sapere Adnkronos

Dengue autoctona in Italia: cosa c’è da sapere e come proteggersi Il Sole 24 ORE

(Adnkronos) – Salgono i casi di Dengue in Italia, con i contagi in aumento anche a Roma e nel Lazio per la prima volta. Ma quali sono i sintomi iniziali che devono far pensare alla presenza della mala ...Dengue: Iss, 19 casi autoctoni, 165 in totale da inizio anno Questi casi sono riferiti a tre episodi di trasmissione non collegati tra loro in provincia di Lodi (14 casi… Leggi ...