De Ligt diventa un caso | ancora panchina con il Bayern

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 18 settembre 2023) Non sta vivendo sicuramente un buon inizio di stagione Matthijs De, che con ilMonaco non sta riuscendo a incidere e sembra relegato in. Eppure ad agosto i piani sembravano diversi e si prospettava unal top in difesa.per De, già bocciato? Matthijs Dela scorsa estate era uno dei gioielli che ilMonaco aveva portato con sè per riportare la squadra alla vittoria della Champions, invece ora è relegato in. L’ex difensore della Juventus era costato circa 67 milioni di euro, ma non sempre è riuscito a mantenere continuità sia con Nagelsmann e adesso con Tuchel. Dall’inizio del campionato l’olandese non ha mai esordito da ...