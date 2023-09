Darmanin | «La Francia non accoglierà migranti da Lampedusa»

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 settembre 2023) Lanonparte deiarrivati recentemente a. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Gérald, intervistato da radio Europe 1 prima della sua visita a Roma. «Lavuole aiutare l'Italia a controllare la sue frontiere per impedire alla gente di venire», ha detto rispondendo a una domanda in merito. «Sarebbe un errore di giudizio considerare che i, siccome arrivano in Europa, devono essere subito ripartiti in tutta Europa e in, che fa ampiamente la sua parte».