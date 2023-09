Daniel Radcliffe pensa di non essere stato “abbastanza bravo” in Harry Potter

(Di lunedì 18 settembre 2023) Nonostante sia uno dei franchise cinematografici che ha incassato di più fino ad oggi, c’è stata una figura di spicco del mondo magico che non è stata molto soddisfatta dei film: si tratta del “ragazzo che è sopravvissuto” stesso,. Secondo un’intervista rilasciata dopo la conclusione dei film diriteneva che la sua recitazione fosse “monocorde” e che avrebbe potutomolto migliore, forse a causa del fatto che, secondo lui, nessuno intorno a lui era mai veramente critico nei confronti di ciò che faceva. È rimasto particolarmente deluso dae il Principe Mezzosangue, affermando di non“molto”....

Curiosità: Daniel Jacob Radcliffe (IPA: ['dænjl 'ekb 'rædklf]; Londra, 23 luglio 1989) è un attore britannico, noto per aver interpretato Harry Potter nell'omonima serie di film distribuita dalla Warner Bros. e tratta dai romanzi di J. K. Rowling.

I fan hanno già dimostrato reticenza ad accogliere l'idea che qualcuno da, Rupert Grint ed Emma Watson possano interpretare il Golden Trio.

David Yates, impegnato a promuovere Pain Hustlers in arrivo su Netflix, non esclude la possibilità di dirigere un altro film del franchise di Harry Potter in futuro.