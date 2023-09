Damiano David e Ethan Torchio in accappatoio per New York | l’omaggio alle gemelle Olsen

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 18 settembre 2023) Dopo la vittoria agli MTV Video Music Awards, in cui i Maneskin si sono aggiudicati il premio nella categoria Best Rock, la band italiana ha fatto nuovamente parlare di sé., il frontman, ed, il batterista, sono stati infatti immortalati mentre camminavano per le strade della Grande Mela con solo l’e degli stivaletti, gli stessi utilizzati durante l’esibizione. La foto è stata poi postata sui social della band, con una caption che lascia poco spazio all’immaginazione: “NewMinute, 2004”. La citazione è dal film omonimo del 2004, uscito in Italia come Una pazza giornata a New: in una scena della pellicola le due sorelle protagoniste Jane e Roxanne, interpretate da Ashley e Mary-Kate, rimanevano in ...