Curiosità: Matteo Salvini (Milano, 9 marzo 1973) è un politico italiano.

... su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo- si legge nella nota ... se la violazione e' commessa piu' volte nel corso di un biennio, oltresospensione della ...... smentisce quanto raccontato venerdì scorso dall'ex senatore Gregorio De Falco al processo Open Arms che vede imputato il ministro Matteo. "Nell'agosto del 2019 chiesi all'ex ministra...

Pontida, Salvini alla Meloni: "Nessuno potrà dividerci". Boato per la frecciata a Richard Gere Secolo d'Italia

Da Salvini alla Meloni, raffica di insulti da Toscani: ecco cosa ha detto ilGiornale.it

(Adnkronos) - “Non è vero che nell’agosto del 2019 decisi di non firmare il nuovo decreto di interdizione alla navigazione della nave Open Arms, dopo una telefonata dell’ex senatore Gregorio De Falco, ...Saranno aumentate le sanzioni per chi guida con il cellulare, per chi supera i limiti di velocità e per chi parcheggia dove non dovrebbe ...