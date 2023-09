Curcio e il giallorosso solo sfiorato | “Emozionante affrontare la Strega | Cangelosi determinante”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuticon la collaborazione di Diego De Lucia Caserta – Una gara particolare per Alessio. La prima con la Casertana contro la squadra della sua città. L’attaccante, arrivato in prestito dal Catanzaro, ha debuttato con i rossoblu contro il Benevento. Un derby terminato senza reti e a commentare la gara ci ha pensato lo stessonel post partita. Prestazione – Come prima partita, la cosa più importante era non sbagliare l’atteggiamento, combattere su ogni pallone perché fondamentalmente ci conosciamo pochissimo, abbiamo iniziato a lavorare insieme da una settimana. Con una crescita della condizione fisica e della conoscenza tra di noi riusciremo ad avere situazione differente. Condizione – Riuscivamo a venire fuori dalla pressione, ma poi ci mancava la forza per riuscire ad andare a concludere e a renderci effettivamente ...