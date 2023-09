Crocifisso obbligatorio | la nuova proposta di legge Pene fino a 1 000 euro di multa

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 18 settembre 2023) Èesporre ilin scuole, uffici della pubblica amministrazione, carceri, ospedali, stazioni, porti e aeroporti. Pena?a 1.000. Ladiper l’obbligo di esposizione del simbolo religioso arriva dalla deputata della Lega Simona Bardonali, prima firmataria della Pdl depositata a Montecitorio qualche giorno fa dal gruppo del partito guidato da Matteo Salvini. Il crocefisso in aula Il tema delnelle scuole è uno di quelli che in Italia (e non solo) ritornano ciclicamente e sembrano non arrivare mai a una soluzione. Nel 2021 la Corte di Cassazione si era espressa chiaramente a riguardo, equiparando l’icona cristiana alle altre simbologie religiose e stabilendo così che non fosse possibile imporre ...