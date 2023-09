Critiche per Myrta Merlino e Bianca Berlinguer | NuovoTv pubblica le lettere

Leggi su biccy

(Di lunedì 18 settembre 2023) Lo sbarco sulle reti Mediaset die diha suscitato curiosità, qualche applauso, ma anche molte. Lo share di Pomeriggio Cinque è in continua discesa e lo stesso Dagospia ha rivelato che Mediaset sarebbe preoccupata. Share in picchiata per Pomeriggio 5: “Mediaset preoccupata, pensati cambiamenti” – il rumor https://t.co/0ZWzpPmmT8 — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 18, 2023 Questa settimana Riccardo Signoretti suhato duediricevute in redazione, una rivolta ae una a. Alla conduttrice di Pomeriggio Cinque viene accusato di aver trasformato il programma in un ...