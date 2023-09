Cremonese | UFFICIALE | esonerato Ballardini | al suo posto è pronto Stroppa

Curiosità: L'Unione Sportiva Cremonese, meglio conosciuta come Cremonese, è una società calcistica italiana con sede nella città di Cremona. Milita in Serie B, la seconda divisione del campionato italiano di calcio.

Biennale per Stroppa Si attende solo la comunicazione, ma di fatto Davide Ballardini non sarà più l'allenatore della. La scelta per il suo sostituto è caduta su Stroppa , che ...... ci siamo: manca solo l'ufficialità Juve, Rabiot e il contratto in scadenza nel 2024: "Al momento", Okereke reintegrato in gruppo: nuovo inizio: Luiz Felipe è un nuovo giocatore ...

UFFICIALE: Cremonese, è terminata l'avventura di Ballardini: il tecnico è stato esonerato TUTTO mercato WEB

Ora è ufficiale: Cremonese, esonerato Davide Ballardini Alfredo Pedullà

La società grigiorossa comunica di aver sollevato il tecnico dall'incarico della conduzione tecnica della prima squadra ...Finisce oggi, lunedì 18 settembre, l’avventura di Davide Ballardini sulla panchina della Cremonese. Attraverso una nota ufficiale, il club grigiorosso ha comunicato “di aver sollevato dalla conduzione ...