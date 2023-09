Covid | in Toscana vaccini in anticipo | La campagna d' autunno partirà prima

Con gestione della pandemia di COVID-19 in Italia si intendono le misure adottate per contrastare la pandemia di COVID-19 in Italia.

L'assessore Bezzini annuncia che la campagna di vaccinazione- influenza partirà già a fine mese o al massimo a inizio ottobre... e le stesse categorie farebbero bene a vaccinarsi, perché negli anni precedenti all'influenza ha causato molti decessi". Il ritorno a scuola dei più giovani., Lazio ed Emilia Romagna ...

Covid, in Toscana vaccini in anticipo: “La campagna d'autunno ... LA NAZIONE

Covid, i vaccini in anticipo: 36 mila in arrivo la prossima settimana in Toscana La Repubblica Firenze.it

L’assessore Bezzini annuncia che la campagna di vaccinazione Covid-influenza partirà già a fine mese o al massimo a inizio ottobre ...Per il ministro Schillaci l’aumento dei contagi da Covid era “prevedibile” e non desta preoccupazione. Nuovi vaccini in arrivo la prossima settimana ...