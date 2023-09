Covid | in Corea del Sud risarcimento di 23mila dollari per ogni decesso dopo la vaccinazione | “Il nesso causale non è necessario”

Curiosità: La Corea del Nord (, , JoseonLR, ChosonMR, letteralmente: , , BukjoseonLR, PukchosonMR), ufficialmente conosciuta come Repubblica Popolare Democratica di Corea (, , Choson Minjujuui Inmin KonghwagukMR), è uno Stato dell'Asia orientale.

...incontro internazionale dalla riapertura dei confini nazionali a seguito della Pandemia di. ... sia sul fronte della Guerra in Ucraina, dove Kim ha ammesso che ladel Nord invia materiale di ...... che hanno sottolineato come anche le misure anti -imposte durante la pandemia abbiano impedito la chiusura dei locali legati a Pyongyang. Ma la cooperazione di Vientiane con ladel Nord ...

Corea del Nord, da Pyongyang a Pechino il primo volo commerciale in tre anni RaiNews

La Corea del Nord ha cancellato improvvisamente il suo primo volo commerciale internazionale dal 2020 Il Post

Il semestre si è chiuso con un fatturato in crescita del 7,2%, grazie al +17% dell’abbigliamento. Segno meno per la produzione che perde il 4,8%. Per Sace, la vendite all’estero saliranno del 4,6% nel ...Milano, 15 set. (askanews) - In questa enorme fabbrica di armi in Corea del Sud, una linea di produzione ad alta tecnologia a cui lavorano robot e operai super qualificati produce una dietro l'altra a ...