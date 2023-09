Covid in aumento | il ministro Schillaci | “nessun allarmismo | ma prevenzione”

(Di lunedì 18 settembre 2023) . I vaccini disponibili già dalla prossima settimana In una intervista rilasciata questa mattina a Rtl 102.5, ildella Salute Orazioha sottolineato l’dei casiin Italia: “I numeri dei contagiin assoluto sono aumentati ed era prevedibile, veniamo dal periodo estivo dove c’è movimento di persone. Un dato in linea e che potrebbe crescere vista l’apertura delle scuole”. Per prevenire il contagio nelle scuole, ha detto: “c’è un tavolo Salute-Istruzione dove si lavora su queste fattispecie, oggi dovrebbero esserci i risultati finali. Ma sarei tranquillo e non farei, i ragazzi continuino ad andare a scuola sono quelli che hanno sofferto moltissimo durante il lockdown. Il tavolo tra oggi e ...

Più recentemente, la pandemia di COVID-19 e l'attuale diffusione dei conflitti internazionali hanno minato la sostenibilità economica delle attività che sono messe in difficoltà dall'inflazione e anche dai danni che l'emergenza COVID e la successiva crisi energetica hanno lasciato.

