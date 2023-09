Cosmary Fasanelli fidanzata dopo Nunzio | «Alex Wyse cornuto»

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il gossip dell'estate 2023 ha visto protagonisti ancheStancampiano.le prime voci di crisi, accompagnate da un gesto eclatante dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi determinato a riconquistare la compagna,ha rotto il silenzio mettendo la parola fine alla sua storia d'amore: "Mi dissocio da qualsiasi voce circolata a proposito di tradimenti. Io eci siamo lasciati per differenze caratteriali. Penso sia normale a vent'anni, a un certo punto, capire e prendere una decisione. Quindi vi invito a rispettare la nostra decisione. La mia storia è finita e non vorrei parlarne più". Emergono rivelazioni scottanti sul periodo del loro fidanzato:pare siano stati ...

La velina è una showgirl valletta della trasmissione televisiva Striscia la notizia.

Sono passate poche settimane da quando la storia d'amore trae Nunzio Stancampiano si è conclusa. A dare l'annuncio sulla fine della relazione era stata la velina di Striscia la Notizia , soffermandosi anche sui motivi che avevano portato a ...Nunzio Stancampiano ha smascherato la sua ex. Ospite nel podcast di Fabrizio Corona , l'ex amato ballerino di Amici ha rilasciato un'intervista in cui ha fatto intendere di aver iniziato una frequentazione con la ballerina ..., ex concorrente di Amici, è la velina mora mentre Anastasia Ronca è la velina bionda (anche se prima del programma anche lei era castana). Il promo con il finto generale Vannacci ...

Cosmary Fasanelli, replica al veleno all'ex Nunzio: “Sono schifata” Tag24

Amici, Nunzio Stancampiano spiazza: le rivelazioni inedite del ... ComingSoon.it

Sono passate poche settimane da quando la storia d’amore tra Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si è conclusa. A dare l’annuncio sulla fine della relazione era stata la velina di Striscia la ...Cosmary Fasanelli ha tradito Alex con Nunzio La ballerina rompe il silenzio e replica alle accuse dell'ex fidanzato. Cosmary Fasanelli ha tradito Alex Wyse con Nunzio Stancampiano Secondo ...