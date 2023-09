Così toglierei denaro alle mafie e alle case farmaceutiche per ristorare lo Stato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) La relazione DIA secondo semestre 2022 bene illustra non solo la situazione “imprenditoriale” della camorra che opera nel Parco Verde di Caivano, ma soprattutto fornisce dei preziosi dati su cui tutti dovremmo riflettere per deciderci a scegliere i mezzi concreti per una vera e vincente guerra al narcotraffico. Il Parco Verde di Caivano viene stimato come piazza operativa di livello ormai nazionale e non locale con una presenza di circa 14 piazze di spaccio in grado di fruttare circa 130mila euro ciascuna al mese (= circa 1.820.000 euro sottostimati al mese = circa 21.840.000 euro sottostimati all’anno ogni anno almeno dal 2014 = pari a circa 218.400.000 euro sottostimati per i soli ultimi dieci anni). Ne consegue matematicamente quindi che l’impegno straordinario ed eccezionale una tantum di circa 30 milioni di euro stanziato dall’attuale Governo italiano con tanto di Commissario ...