Cosa succederà se gli e-commerce cinesi avranno le esclusive sui prodotti dei marchi made in China

(Di lunedì 18 settembre 2023) C’è la tempesta perfetta che si sta configurando all’orizzonte. Come abbiamo già visto all’interno di questo monografico di Giornalettismo, infatti, l’imminente internazionalizzazione e diffusione globale di TikTok Shop sta mettendo nel mirino uno in particolare: Amazon. Praticamente, si tratta di una dichiarazione di guerra abbastanza evidente, visto che TikTok Shop sta mettendo nel mirino il periodo in cui il colosso dell’e-solitamente è più forte e si posiziona in maniera più evidente sul mercato. Tra ottobre e novembre (offerte promozionali per i clienti Prime, Black Friday, Cyber Monday) solitamente Amazon intercetta una fetta di mercato molto importante. Ed è proprio questa fetta di mercato che è entrata nel mirino di TikTok Shop che, negli Stati Uniti, punterà moltissimo su questo periodo per lanciare i suoi servizi. Con una ...