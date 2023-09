Cosa si può fare in 12 minuti | impari a parlare | Paolo Crepet demolisce Elly Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Dopo Lilli Gruber èa criticare il linguaggio di. "Alcune sue parole - contesta ospite di Tagadà nella puntata di lunedì 18 settembre su La7 - si trovano con difficoltà sul vocabolario". E pensare che per lo psichiatra e sociologo "una persona che decide dipolitica deve avere più empatia...". "Io non credo - lo interrompe a quel punto Tiziana Panella - che manchi di empatia". Infattiaggiunge che si tratta di un'affermazione che "vale in generale, è il rapporto con le preoccupazioni delle persone, entrare nella vibrazione della gente e sapercon loro". Non a caso - prosegue - "tutti i grandi leader erano persone che sapevanocon la gente". Tornando al passato il saggista ricorda "il più grande ...