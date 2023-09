Corsi sicurezza sul lavoro | aggiornamento e scadenze

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 18 settembre 2023) Per le figure che si occupano disul, il D. Lgs. n. 81 del 2008 prevede degli specificidi formazione e aggiornamenti con varie, che cambiano a seconda del tipo di figura. Quel che è certo è che la formazione continua è di fondamentale importanza per fare in modo che i lavoratori siano responsabilizzati a proposito dei rischi ai quali sono esposti nello svolgimento dei propri compiti. Al tempo stesso essa rappresenta la strategia da seguire e mettere in pratica per garantire un miglioramento costante, da un lato con la mitigazione dei rischi e dall’altro lato con la promozione di una cultura dellasuldiffusa. Gli obblighi del datore diIn base a quanto previsto dal legislatore, il datore di ...