Corruzione | a Vienna passi importanti verso la cooperazione internazionale

(Di lunedì 18 settembre 2023) Laè un fenomeno globale rispetto al quale si fatica a trovare un denominatore unico, ovvero un indice di misurazione oggettivo e rispettoso delle realtà in cui esso si manifesta. Ad oggi la percezione dellaè il criterio utilizzato per quantificare il fenomeno, mostrando tutte le contraddizioni e le criticità del paradosso del Trocadero, secondo il quale “più si combatte la, più questa viene percepita”. Risulta perciò di grande rilevanza la prima conferenza dell’Onu interamente dedicata alla misurazione della, un fenomeno oggi considerato di portata globale. La conferenza, svoltasi aai primi di settembre, è stata organizzata dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), dall’Accademia...

