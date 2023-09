Coppa Davis | Puppo sull’assenza di Sinner | “Era infortunato Sui doppi serve chiarezza”

(Di lunedì 18 settembre 2023) La settimana di2023 è andata in archivio con l’Italia che, non senza far fatica, è riuscita a qualificarsi per le Finali di Malaga dove si spera di avere la formazione al completo per dare l’assalto alla celebre Insalatiera. Sono stati giorni complicati a Bologna, dovendo incassare un pesante 0-3 dal Canada “versione B” all’esordio e gestire un ambiente molto teso. Le assenze di Jannike di Matteo Berrettini, quest’ultimo presente per dare supporto ai compagni di squadra, hanno chiaramente pesato e nello stesso tempo la defezione dell’altoatesino ha avuto un’attenzione particolare sulla stampa italiana. In tutto questo, la questioneo tricolore, visto il taglio di Fabio Fognini, è sempre in cima alla lista delle cose da chiarire in vista dei quarti di finale della. Di ...

Curiosità: La Coppa Davis (nota fino al 1945 come International Lawn Tennis Challenge) è la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile, il cui equivalente femminile è la Billie Jean King Cup. Organizzata dalla Federazione Internazionale Tennis, si disputa con cadenza annuale; in passato, dal 2009 al 2015, ha assegnato punti validi per la classifica ATP.

