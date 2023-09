Coppa Davis | Lleyton Hewitt si scaglia contro la formula | “Bisogna sbarazzarsi delle persone al vertice”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Laha perso un po’ di quel fascino arcano che aveva fino a qualche anno fa, di quella sfida tra Nazionali che simboleggiava il vero stra movimenti. In molti hanno avuto spesso da ridire sulla riforma targata ITF e Kosmos, tra i più duri oppositori c’è il capitano dell’Australia. Dopo aver passato il girone in Gran Bretagna, l’ex numero 1 al mondo si èto con forza verso l’organizzazione della: “Inaccettabile giocare attorno a 500-1000, non è lo stesso del passato. Ma l’orgoglio di vestire questa maglia resta immutato, qualunque sia il formato. Ma il formato è buono? No, nemmeno per un minuto. Dobbiamo sbarazzarciche sono al ...

Curiosità: La Coppa Davis (nota fino al 1945 come International Lawn Tennis Challenge) è la massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile, il cui equivalente femminile è la Billie Jean King Cup. Organizzata dalla Federazione Internazionale Tennis, si disputa con cadenza annuale; in passato, dal 2009 al 2015, ha assegnato punti validi per la classifica ATP.

"L'esperienza inper Matteo è stata pazzesca, direi che non potevamo chiedere di meglio. E' stato fantastico l'esordio suo a livello personale e per la squadra che alla fine ha conquistato un posto alle ...... con il Canada una delle peggiori sconfitte degli azzurri nella storia della, poi una giornata incredibile contro Cile, rimontato in tutte le tre gare, infine il punto decisivo con la ...

Colpo Gran Bretagna: Francia eliminata e qualificazione. Ai quarti sfida gli azzurri La Gazzetta dello Sport

Coppa Davis 2023, Cané: "Italia competitiva a Malaga se al completo. Io convocherei..." OA Sport

L’appuntamento con la Coppa Davis è a fine novembre quando, a Malaga, si disputano le Finals per assegnare l’Insalatiera. La caccia al Canada, che sarà in Spagna a difendere il titolo conquistato lo ...La settimana di Coppa Davis 2023 è andata in archivio con l'Italia che, non senza far fatica, è riuscita a qualificarsi per le Finali di Malaga dove si spera di avere la formazione al completo per dar ...